Serie B 2023/2024: vittoria per Venezia e Ternana

Nel primo pomeriggio del 2 dicembre, vanno in scena cinque gare valide per il campionato di Serie B 2023/2024. Il Venezia vince contro l’Ascoli per 3-1, grazie alla doppietta di Gytkjaer e alla rete di Altare, mentre Masini firma l’unico gol degli ospiti. In contemporanea, termina 1-3 la gara tra Cosenza e Ternana. In rete Casasola e Raimondo che fa doppietta, mentre il Cosenza segna su rigore di Tutino ed è però costretta a giocare l’ultimo quarto d’ora in dieci dopo l’espulsione di Calò. Poi, in casa del FeralpiSalò, il Cittadella ha la meglio per un solo gol, messo a punto da Pandolfi e la partita termina 0-1 in favore degli ospiti. Niente sorprese tra Pisa e Cremonese, che consumano un match equilibrato e che finisce senza nemmeno una rete. L’ultima partita a terminare è quella tra Modena e Reggiana, con la formazione di casa che ha la meglio per 2-1. Tra i canarini, vanno in rete Manconi e Bozhanaj, mentre l’unico gol degli ospiti è di Antiste. Negli ultimi secondi disponibili, poi, Pieragnolo riceve il cartellino rosso.