Serie A, le linee guida per gli arbitri del designatore Rocchi: no a perdite di tempo e rigori facili

Si è svolto il primo raduno del 2023 degli arbitri di Can A e B. Qui sono state spiegate alcune novità riguardo la linee guida stabilite dal designatore Gianluca Rocchi che si è prefissato l’obiettivo di sveltire il gioco. Non saranno infatti più tollerate le perdite di tempo, specie quelle prime delle punizioni o dei calci di rinvio. Così facendo, ci si avvicinerebbe all’idea del tempo, andando così ad aggiungere 1 o 2 minuti in media di recupero in più a gara. Attenzione anche ai cosiddetti “rigorini” che non saranno più ammessi e fischiati, ma verranno valutati solo contatti veri e propri e non più di lieve entità. Ulteriore attenzione verrà posta sugli interventi scomposti e violenti che non saranno tollerati. Così anche le classiche proteste, di calciatori e panchine.