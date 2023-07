Serie A 2023/2024, le specifiche della Lega: prima, seconda e terza giornata tra tardo pomeriggio e sera

Subito dopo la presentazione dei calendari di questa nuova Serie A, la Lega ha diramato alcune indicazioni specifiche in merito alla calendarizzazione della partite, specificando alcune particolarità delle giornate, soprattutto nelle prime. Calcio spezzatino, ma tardo spezzatino per la fine dell’estate. La prima, la seconda e la terza giornata infatti, visto il caldo, vedranno le squadre giocare soltanto al pomeriggio ed alla sera. Per la precisione, alle ore 18.30 o alle ore 20.45, secondo il seguente schema.

PRIMA GIORNATA:

Sabato 19 agosto: 18.30 2 partite, 20.45 2 partite

Domenica 20 agosto: 18.30 2 partite, 20.45 2 partite

Lunedì 21 agosto: 18.30 1 partita, 20.45 1 partita

SECONDA GIORNATA:

Sabato 26 agosto: 18.30 2 partite, 20.45 2 partite

Domenica 27 agosto: 18.30 2 partite, 20.45 2 partite

Lunedì 28 agosto: 18.30 1 partita, 20.45 1 partita

TERZA GIORNATA:

Venerdì 1 settembre: 18.30 1 partita, 20.45 1 partita

Sabato 2 settembre 18.30 2 partite, 20.45 2 partite

Domenica 3 settembre: 18.30 2 partite, 20.45 2 partite

Vengono poi espresse anche le specifiche delle giornate “natalizie”, con le gare che non si giocheranno nel giorno di festa principale, ma prima (23 dicembre per il turno di natale e 30 dicembre per il turno di capodanno). Ovviamente, come è sempre stato, l’ultima di campionato sarà completamente in contemporanea, con tutte le gare programmate alle ore 20:45 di domenica 26 maggio.