Sergio Ramos ha segnato il gol numero 10.000 della Champions League

Sergio Ramos ha segnato il gol numero 10.000 nella storia della Champions League nella partita di ieri contro il Psv. Amokachi nel 1992 aveva portato in vantaggio il Club Brugge segnando la storica prima rete. E’ questo il record sottolineato dalla BBC, ma ce n’è anche un altro: il difensore ex Real Madrid, infatti, aveva segnato la prima rete nella massima competizione europea nel dicembre 2005, ben 6.773 giorni fa e per questo motivo lo spagnolo ha fatto registrare anche il più lungo intervallo tra primo e ultimo gol di un giocatore in Champions.