Sei Nazioni maschile 2023 rugby: il Galles resta all’ultimo posto, vince l’Inghilterra 20-10

Nel match valido per il Sei Nazioni 2023 di rugby maschile andato in scena al Principality Stadium di Cardiff, l’Inghilterra sconfigge i padroni di casa del Galles con il punteggio di 20-10. Secondo successo nella competizione per gli inglesi, che raggiungono al secondo posto la Scozia (che ha però una partita in meno). Resta invece in fondo alla classifica il Galles, che salvo sorprese si candida a principale rivale dell’Italia per il cucchiaio di legno. Le due nazionali si affronteranno proprio nel prossimo turno, l’11 marzo all’Olimpico di Roma.

RISULTATI E CLASSIFICA

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

CRONACA – Primo tempo non particolarmente entusiasmante. L’Inghilterra la sblocca al 9′ grazie al calcio di punizione di Farrell e al 18′ vola sull’8-0 grazie alla meta di Watson. Farrell fallisce però la trasformazione. Non sbaglia invece Halfpenny, che realizza i primi punti della giornata per i gallesi. Più movimentato il secondo tempo, in cui la squadra di casa trova la meta con Rees-Zammit, seguita dalla trasformazione di Halfpenny. Si tratta però dell’unico lampo in una ripresa appannaggio dell’Inghilterra, che torna avanti grazie alla meta di Sinckler e la contestuale trasformazione di Farrell. Nel finale è Lawrence a chiudere i giochi al 74′ con la meta del definitivo 20-10.