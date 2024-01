Sei Nazioni 2024, Olimpico verso un doppio sold out per le sfide dell’Italrugby

Mancano solamente pochi giorni al debutto nel Sei Nazioni per l’Italrugby, che sabato 3 febbraio ospiterà l’Inghilterra all’Olimpico di Roma. E il pubblico risponde presente in vista delle due partite della Nazionale ora allenata dal nuovo ct Gonzalo Quesada. Sono infatti oltre centoventimila i biglietti già venduti per le due partite interne dell’Italia che, dopo la sfida inaugurale contro il XV della Rosa, tornerá davanti ai propri tifosi nella quarta giornata, il 9 marzo, quando all’Olimpico sarà di scena la Scozia in una delle grandi classiche del Torneo.