Secondo giorno di riposo per la Lazio: contro l’Empoli squalificato Sarri

Resta ancora a riposo la Lazio che riprenderà gli allenamenti soltanto mercoledì ed inizierà la preparazione del prossimo ed ultimo match, contro l’Empoli. Qui però non ci sarà il tecnico biancoceleste, in quanto squalificato. Il giudice sportivo, infatti, ha comminato un turno di squalifica a Maurizio Sarri per avere, al 4′ del secondo tempo, “uscendo dall’area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale”.