Scontri Venezia-Bari: 18 daspo per tifosi coinvolti negli incidenti prima della partita

Il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha emesso 18 daspo nei confronti di tifosi coinvolti negli incidenti prima della partita Venezia-Bari, in data domenica 10 marzo, per complessivi 82 anni. Le misure hanno interessato 9 ultra baresi (tre provvedimenti per 8 anni con obbligo di firma, due per 5 anni e quattro per quattro anni), 8 sostenitori veneziani (uno per 6 anni con obbligo di firma, due per 5 anni con obbligo di firma, due per 4 anni e tre per 3 anni) e uno a un olandese (3 anni) che si era unito ai lagunari nelle fasi provocatorie e di lancio di oggetti, petardi e vari oggetti contro un vaporetto che trasportava gli gli ospiti allo stadio.