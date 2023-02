Sci freestyle, Mondiali Bakuriani 2023: qualificati ai turni di finale dello skicross tutti gli azzurri

Arrivano ottime notizie per l’Italia da Bakuriani (Georgia), dove sono in corso i Mondiali 2023 di freestyle. Nel turno di qualificazione dello skicross, tutti gli azzurri hanno infatti staccato il pass per i turni di finale. Simone Deromedis ha fatto registrare il quarto tempo, a 16 centesimi dal giapponese Furuno, migliore di giornata con 1’20″31. Bene anche Dominik Zuech, quinto, mentre Federico Tomasoni ha chiuso ottavo. Avanti anche Edoardo Zorzi grazie al 26° tempo. Nel femminile, invece, il miglior crono è stato messo a referto dalla canadese Thompson: 1’25″52. Avanti l’unica azzurra ai nastri di partenza, Jole Galli, 14^ con 1’28″01. Appuntamento con i turni di finale sabato 25 febbraio a partire dalle ore 09:00.