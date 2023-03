Sci freestyle, Coppa del Mondo: Nakab non super le qualifiche dello slopestyle a Silvaplana

Elisa Nakab non è riuscita a superare il turno di qualifica alla finale dello slopestyle freeski di Coppa del mondo femminile, in corso di svolgimento a Silvaplana, in Svizzera. Dodicesimo posto per la 24enne azzurra, che ha totalizzato un punteggio di 69.80 ben lontano dalla leader della classifica Megan Oldham, prima con 94.20 punti. Il podio è stato completato dalla francese Ledeux con 89.40 e dalla norvegese Killi con 83.80.