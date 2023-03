Probabili formazioni Serbia-Italia Under 21: amichevole 2023

Le probabili formazioni di Serbia-Italia Under 21. Gli azzurri affronteranno i pari età serbi venerdì 24 marzo a Backa Topola (calcio d’inizio alle ore 18). Nicolato ha convocato 28 giocatori e sono cinque gli esordienti: i difensori Diego Coppola e Niccolò Pierozzi, i centrocampisti Bruno Zapelli e Giovanni Fabbian e l’attaccante Tommaso Baldanzi. Sei i precedenti tra le due nazionali: il bilancio è di perfetta parità, con due successi per parte e altrettanti pareggi. Domenica il raduno a Roma al ‘Giulio Onesti’. Martedì si partirà per la Serbia. Nicolato cerca risposte convincenti dai suoi giocatori.

LE POSSIBILI SCELTE – Colombo al centro, Cancellieri e Baldanzi ai lati. Fagioli, Ricci e Miretti in un centrocampo tutto torinese. Okoli e Pirola i favoriti al centro della difesa, mentre Bellanova e Udogie sulle fasce.

Le probabili formazioni di Serbia-Italia

Italia Under 21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Okoli, Pirola, Udogie; Fagioli, Ricci, Miretti; Cancellieri, Colombo, Baldanzi

Ballottaggi: Miretti 55% – Bove 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –