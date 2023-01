Sci di fondo, sprint Tour de Ski 2023: quattro azzurri qualificati in Val di Fiemme, avanti anche Ganz e Di Centa tra le donne

Dopo Svizzera e Germania il Tour de Ski 2023 fa tappa in Italia, con le prove in corso di svolgimento in Val di Fiemme. In mattinata sono andate in scena le qualificazioni delle due gare sprint, maschile e femminile. Tra gli uomini il solito Klaebo fa segnare il miglior tempo davanti allo svedese Halfvarsson e allo statunitense Ogden. Benissimo Simone Mocellini, che è settimo. Si qualificano senza alcun patema anche Federico Pellegrino, giunto 11esimo con un ritardo di +6.17, e Francesco De Fabiani, 14esimo a +7.29 dalla vetta. Avanti anche Davide Graz, 27esimo. Nulla da fare per Giovanni Ticco (34°), Giandomenico Salvadori (35°), Dietmar Noeckler (37°), Mikael Abram (45°) e Paolo Ventura (54°)

Tra le donne primo posto per la tedesca Laura Gimmler, davanti alla norvegese Weng e alla connazionale Hennig. Due le azzurre che staccano il pass per la finale: Caterina Ganz è 18esima al traguardo, Martina Di Centa entra per un soffio, con l’ultimo posto disponibile, il 30esimo. Fuori, invece, Cristina Pittin (35esima) e Anna Comarella (37esima). L’appuntamento con le finali è a partire dalle 12:30.