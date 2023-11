Sci di fondo, prosegue la preparazione in Finlandia: Ganz quinta nella Sprint classica di Olos

Prosegue la preparazione dell’Italia dello sci di fondo in vista dei primi appuntamenti del calendario internazionale. Gli azzurri sono in Finlandia, dove quest’oggi Caterina Ganz ha ottenuto un bel quinto posto nella sprint classica di Olos. Nella gara odierna, la 27enne finanziera azzurra, si è ben destreggiata sin dalle qualificazioni, riuscendo ad approdare – unica italiana – alla fase finale. Seconda nei quarti, terza e ripescata nella semifinale, per poi chiudere con il quinto tempo in finale a 3″44 dalla vincitrice, la tedesca Pia Fink. In campo maschile Federico Pellegrino si ferma in semifinale, mentre Francesco De Fabiani, Davide Graz ed Elia Barp sono stati eliminati ai quarti.