Sci di fondo, Pellegrino: “Soddisfatto della mia stagione, il lavoro ha pagato”

Un Federico Pellegrino soddisfatto ha analizzato la sua bella stagione al termine dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo. “Sono molto contento di questa stagione. Quando è uscito il calendario l’anno scorso avevo pensato che avrebbe consentito un buon piazzamento nella overall, perchè valorizzava gli atleti completi; d’altra parte sono partito senza pormi alcun obiettivo particolare, se non quello di affrontare gara dopo gara, aspettando di vedere come si evolvesse la situazione”, ha detto l’azzurro, salito sul podio in ben undici occasioni.

Per il fondista valdostano anche una medaglia Mondiale: “Le cose sono andate bene da subito, perché sono andato forte sin dal Tour de Ski: la vittoria di Davos e i podi di inizio stagione mi hanno fatto tornare nella modalità di caccia al risultato che mi ha spinto ad arrivare sino in fondo, con buoni risultati anche nelle gare a squadre. Ho fatto podio nella prima tappa e ho chiuso l’annata salendo sul podio nella tappa finale: a tutto ciò aggiungiamo la medaglia nella team sprint dei Mondiali”, ha aggiunto.

“Ho capito tante cose di me stesso, sono sempre stato presente e ciò significa essere sul pezzo sia fisicamente che mentalmente. Il lavoro svolto negli ultimi due anni ha pagato, sarà interessante raccontare tutto ciò anche ai più giovani per facilitare la crescita di tutto il movimento. Faccio un grande ringraziamento ai tecnici che hanno lavorato sui materiali e sul mio fisico e alla mia famiglia”, ha concluso l’azzurro dello sci di fondo.