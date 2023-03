Amichevoli, la Russia torna a disputare un match casalingo: 2-0 sull’Iraq

La Russia torna a giocare a San Pietroburgo in amichevole e batte 2-0 l’Iraq, grazie alle reti di Anton Miranchuk e Sergey Pinyaev. La nazionale russa, espulsa dalle competizioni internazionali a causa dell’invasione dell’Ucraina portata avanti dal governo di Mosca, è quindi tornata a giocare una partita sul proprio territorio per la prima volta da novembre 2021, disputando un match alla Gazprom Arena, che avrebbe dovuto essere la sede della finale di Champions League dello scorso anno. Prima di questa gara la Russia aveva giocato quattro amichevoli dopo l’invasione, tutte fuori casa: vittoria per 2-1 in Kirghizistan lo scorso settembre, poi i pareggi contro Tagikistan, Uzbekistan e Iran.

