Sci di fondo, Pellegrino dopo terzo posto a Oberstdorf: “Orgoglioso di come ho gestito le energie”

“E’ incredibile cosa sono riuscito a fare con queste temperature. Quella di oggi era una bella opportunità, mi piace questo format dell’inseguimento, anche se recuperare un minuto non è mai facile”. Queste le parole di Federico Pellegrino dopo il terzo posto nell’inseguimento a Oberstdorf, valido per il Tour de Ski di sci di fondo. “Oggi ce la siamo giocata sull’ultima rampa, giustamente l’atleta più forte di tutti i tempi ha avuto la meglio, ma io sono orgoglioso di come ho gestito le energie” ha aggiunto l’azzurro.

“Non ho voluto strafare all’inizio e, un po’ alla volta, sono rientrato nel gruppo di testa – ha detto Pellegrino – Al momento opportuno mi sono fatto trovare pronto. Non ho alcun tipo di obiettivo, intanto penso alla Sprint della Val di Fiemme, vorrei tornare sul podio anche nella gara a tecnica classica. I materiali mi hanno aiutato tanto fino a questo momento”.