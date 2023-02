Sci di fondo, Mondiali Planica 2023: oro Krueger e tripletta norvegese nello skiathlon maschile, Salvadori 26°

La Norvegia domina lo Skiathlon 2×15 km maschile di sci di fondo ai Mondiali 2023 a Planica. A conquistare la medaglia d’oro è Simen Hegstad Krueger, che stacca gli avversari e taglia il traguardo in 1:09.40. Secondo posto per Johannes Hoefslot Klaebo, che proprio nel finale supera il connazionale Sjur Roethe. A tinte norvegesi anche il quarto posto, occupato da Golberg. Completano la Top 10 Poromaa, Halfvarsson, Moch, Lapierre, Parisse e Hyvarinen. Il miglior azzurro è Giandomenico Salvadori, che chiude 26°. A un passo dai primi 30 Simone Daprà, 31° al traguardo, mentre la gara di Paolo Ventura termina anzitempo per aver rotto uno sci. Di seguito la classifica finale.

CLASSIFICA FINALE

Krueger (NOR) 1:09.40 Klaebo (NOR) +12.2 Roethe (NOR) +14.1 Golberg (NOR) +45.9 Poromaa (SWE) +46.4 Halfvarsson (SWE) +1:14.2 Moch (GER) +1:14.9 Lapierre (FRA) +1:15.4 Parisse (FRA) +1:16.5 Hyvarinen (FIN) +1:54.9

26. Salvadori (ITA) +4:53.2

31. Daprà (ITA) +5:21.9

DNF Ventura (ITA)