Sci di fondo, mass start 20 km Les Rousses 2023: vince il solito Klaebo, male gli azzurri

Johannes Hoesflot Klaebo vince la mass start maschile 20 km di Les Rousses, valida per la Coppa del mondo di sci di fondo 2022/2023. Si conferma un affare scandinavo la gara in Francia, con il talento norvegese che la spunta nel finale tagliando il traguardo in 49:29.1. Beffati di poco più di un centesimo il finlandese Niskanen e lo svedese Poromaa. Completano la Top 10 altri cinque norvegesi, insieme al canadese Cyr e al finlandese Hyvarinen. Deludono gli azzurri, con Francesco De Fabiani solo 40° davanti a Simone Dapra. Più indietro Paolo Ventura, 49°.