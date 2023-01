Sci di fondo, inseguimento maschile Tour de Ski 2023: Klaebo vince a Oberstdorf, terzo Pellegrino

Johannes Hoefslot Klaebo conquista l’inseguimento maschile a tecnica libera valido per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2022/2023. Nella tappa del Tour de Ski in programma a Oberstdorf (Germania), il norvegese si conferma il più forte e sale sul gradino più alto del podio con il tempo di 41:35.8. Alle sue spalle il connazionale Sindre Bjoernstad Skar, distante 1.8 centesimi, mentre al terzo posto troviamo un fantastico Federico Pellegrino, autore di una rimonta clamorosa. Nonostante partisse da un minuto, l’azzurro è riuscito a riportarsi nelle posizioni di vertice ed ha ottenuto un meritato 40° podio in Coppa del Mondo. Quarta posizione per lo svedese Halfvarsson, davanti a ben sette norvegesi, che monopolizzano la Top 10. Per quanto riguarda gli altri italiani, Francesco De Fabiani chiude 18° a 10″ dal leader. Più indietro tutti gli altri: Ventura 36° a 1’22”, Salvadori 37° a 1’37”, Ticcò 39° a 1’45”, Barp 49° a 1’59”, Mocellini 68° a 4’14” e Abram 74° a 10’21”.