Sci di fondo, inseguimento femminile Tour de Ski 2023: vince Tiril Udnes Weng, Ganz miglior italiana

Il 2023 inizia alla grande per Tiril Udnes Weng, che si aggiudica l’inseguimento femminile del Tour de Ski 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Sulle nevi svizzere della Val Mustari arriva la prima vittoria in carriera per la norvegese, che s’impone proprio nel finale, precedendo nello sprint la finlandese Niskanen per soli 4 centesimi. Completa il podio la svedese Karlsson, davanti alle norvegesi Kalvaa e Lotta Udnes Weng. Per quanto riguarda le italiane, il miglior piazzamento è quello di Caterina Ganz, ventinovesima a 2’07”. Più indietro Anna Comarella, 36^ a 2’22”, Martina Di Centa, 38^ a 2’23” e Cristina Pittin, 52^ a 3’06”.