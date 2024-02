Sci di fondo, Coppa del Mondo Canmore 2024: Klaebo vince la sprint maschile, a Svahn la gara femminile

Si chiude con i successi nelle rispettive gare sprint di Johannes Klaebo al maschile e di Linn Svahn al femminile la tappa di Coppa del Mondo di Canmore, in Canada. Nella prova maschile il fenomeno norvegese ha battuto in volata Richard Jouve ed Erik Valnes, mentre quarto è arrivato il finlandese Lauri Vuorinen davanti al connazionale Joni Maki e allo svedese Calle Halfvarsson. Migliore degli azzurri Michael Hellweger, l’unico a qualificarsi per i quarti di finale, prima di chiudere in sesta posizione la sua batteria. Mentre Federico Pellegrino a sorpresa non ha superato il taglio delle qualificazioni, posizionandosi 36°.

Tra le donne dominio svedese, con ben quattro rappresentanti su sei in finale. Alla fine vince Linn Svahn davanti alla norvegese Skistad e all’altra svedese Sundling. Quarta posizione per la finlandese Niskanen, davanti a Dahlqvist e Ribom. Subito fuori le italiane: Nicole Monsorno termina in 34esima piazza, Caterina Ganz 39esima.