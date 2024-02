MOVIOLA – Lipsia-Real Madrid, gol di Sesko annullato: Henrichs in fuorigioco disturba il portiere?

Episodio da moviola nei minuti iniziali di Lipsia-Real Madrid con il gol di Sesko che viene annullato su segnalazione dell’assistente numero 2 dell’arbitro Peljto e la conferma del Var Van Boekel. Un’azione molto convulsa che evidenzia come la posizione dell’autore della rete sia assolutamente regolare, è invece in fuorigioco Henrichs, che non tocca il pallone ma, nella lettura di arbitro, assistente e Var, ostacola il portiere Lunin. Un episodio non troppo diverso da quello del gol di Acerbi in Roma-Inter con Thuram-Rui Patricio, ma in questo caso è più evidente l’influenza, anche se sui social in molti discutono l’episodio.