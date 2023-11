Sci di fondo, 20 km maschile Ruka 2023: vince Jenssen davanti a Novak, Graz miglior italiano

Jan Thomas Jenssen vince la 20 km maschile di Ruka, gara valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di sci di fondo. In un finale molto intenso, il norvegese riesce a precedere il ceco Michal Novak (secondo a +0.7) e ad imporsi in 48:08.9. Completa il podio il connazionale Harald Oetsberg Amundsen, terzo a +2.1. Come al solito, la Norvegia domina la top 10 con ben sei atleti presenti: oltre ai due sul podio, ci sono anche Krueger (quinto), Golberg (sesto), Toenseth (settimo) e Andersen (nono). Gli altri sono l’austriaco Vermeulen (quarto), il britannico Musgrave (ottavo) e l’elvetico Klee (decimo). Discreta gara infine per i quattro azzurri, tutti tra i primi 30. Il migliore è Davide Graz, 19°, seguito da Federico Pellegrino (23°), Simone Daprà (26°) e Barp (29°).