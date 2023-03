Sci alpino, super-G maschile finali Soldeu 2023 in tv: programma, orario e streaming

Il programma, gli orari e la diretta tv del super-G maschile di Soldeu 2023, valido per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Dopo l’esordio in Andorra con la discesa libera è ancora la velocità ad essere protagonista nella seconda giornata di gare. Sono tre gli azzurri qualificati: Mattia Casse, Dominik Paris e Guglielmo Bosca. Appuntamento giovedì 16 marzo a partire dalle ore 11.30.

IL CALENDARIO COMPLETO

Diretta tv – La gara verrà trasmessa in diretta tv sui canali della Rai ed Eurosport, mentre lo streaming sarà affidato a Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.