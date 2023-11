Sci alpino, slalom di Gurgl bloccato dagli ambientalisti, la furia di Kristoffersen (VIDEO)

di Antonio Sepe 4

Nel corso della seconda manche dello slalom di Gurgl, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino, degli ambientalisti hanno fatto irruzione in pista per una contestazione. La gara è stata dunque interrotta per permettere alle forze dell’ordine di portare via i contestatori, che avevano imbrattato la neve, gettandosi a terra per protesta. Emblematica la reazione del norvegese Henrik Kristoffersen, che si è scagliato contro una delle persone ancora presenti in pista ed è stato fermato appena prima che potesse scatenarsi una rissa. Ecco il video dell’accaduto.