Sci alpino, prove discesa Kitzbuehel 2023: Cochran-Siegle miglior tempo, Casse nono

Ryan Cochran-Siegle ha fatto segnare il miglior tempo nella prima prova cronometrata per i discesisti impegnati a Kitzbuehel, in Austria. Lo statunitense ha fermato il cronometro sul tempo di 1’55″38 battendo per 13 centesimi Aleksander Aamodt Kilde, a sua volta seguito dal tedesco Romed Baumann con soli 2 centesimi dal norvegese. Nono tempo per Mattia Casse, a 1″23 dalla vetta, mentre Dominik Paris ha chiuso all’11esimo posto. Nei primi venti anche Florian Schieder, 18esimo, mentre gli altri azzurri hanno chiuso più indietro: Christof Innerhofer 26esimo, Matteo Marsaglia 38esimo, Pietro Zazzi 49esimo, Guglielmo Bosca 57esimo e Niccolò Molteni 58esimo.