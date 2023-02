Sci alpino, parallelo a squadre Mondiali 2023: tutti gli italiani in gara

Lo slalom parallelo a squadre dei Mondiali 2023 di sci alpino andrà in scena martedì 14 febbraio. Alle ore 12:30 comincerà la prova conosciuta anche come Team Event, che vedrà scontrarsi 16 nazioni per la conquista delle tre medaglie in palio. I sei atleti in gara per l’Italia saranno Lara Della Mea, Asja Zenere, Beatrice Sola, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti. Alle 17, a Courchevel, si svolgeranno invece qualificazioni del parallelo individuale, che vedranno alla partenza per la selezione azzurra Marta Bassino, Lara Della Mea, Beatrice Sola e Asja Zenere per le donne e Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite e Alex Vinatzer al maschile.

“Oggi ho fatto quattro giri di parallelo in vista dei prossimi giorni – ha detto Marta Bassino in vista del parallelo -. Devo difendere il titolo ma la medaglia vinta in supergigante l’altro giorno mi ha tolto tantissima pressione. Uso sempre il parallelo come allenamento propedeutico per il gigante ed è una disciplina che mi piace, anche se il gigante rimane sempre il mio obiwttivo principale di questa trasferta, però adesso voglio concentrarmi su questa gara”.