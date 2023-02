Sci alpino, Mayer non chiude ad un ritorno: “Ci riproverò solo se dentro di me sentirò la passione, il fuoco”

“Al momento mi sto prendendo un po’ di vacanza e mi sto divertendo. Ritornare alle gare? E’ un’ipotesi che non cancello dal ventaglio delle mie scelte future”. Il tre volte campione olimpico di sci alpino Matthias Mayer a poche settimane dall’annuncio dal suo ritiro non lascia chiuse le porte per un ritorno alla competizioni. “Ho parlato con mia moglie, con la mia famiglia e mi lascio aperta questa possibilità ma riproverò solo se dentro di me sentirò la passione, il fuoco”, ha detto l’austriaco.