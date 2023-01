Sci alpino, Kronplatz femminile 2023: calendario, programma, orari e tv

Dopo soli due giorni di distanza dal super-G di Cortina d’Ampezzo, la Coppa del Mondo femminile 2022/2023 di sposta a Kronplatz dove sono in programma due slalom giganti nel quale le azzurre andranno a caccia di importanti risultati; occhi puntati, soprattutto, su una Marta Bassino in grandissima forma e sul podio anche nel super-G sulle piste italiane. L’appuntamento è per martedì 24 e mercoledì 25 gennaio. Di seguito gli orari e il calendario completo.

Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta su Rai 2 e su Eurosport 2.

CALENDARIO KRONPLATZ FEMMINILE 2023

Martedì 24 gennaio

Ore 10.00: prima manche gigante femminile

Ore 13.30: seconda manche gigante femminile

Mercoledì 25 gennaio

Ore 10.00: prima manche gigante femminile

Ore 13.30: seconda manche gigante femminile