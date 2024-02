Sci alpino, infortunio al polpaccio per Cyprien Sarrazin: salta le due gare di Kvitfjell

In una stagione dello sci alpino fortemente caratterizzata dagli incidenti e conseguenti infortuni, arriva un altro forfait eccellente in vista delle due gare di questo fine settimana. Il francese Cyprien Sarrazin, attualmente secondo nella classifica generale, non sarà al via a Kvitfjell a causa di un infortunio al polpaccio sinistro causato da una caduta in allenamento. Un’occasione di avvicinare Odermatt nella classifica di discesa che sfuma per il transalpino.