Sci alpino, Goggia dopo il trionfo a St.Moritz: “Sono sorpresa, ho dovuto un po’ reinventarmi”

“Mi sento un po’ sorpresa. Sono scesa col 7, le prime nel Super-G è facile sbagliare. Sono scesa, ho guadagnato 95 centesimi…eppure mentre scendevo ho avuto sensazioni non buonissime, ho dovuto un po’ reinventarmi, l’arte dell’improvvisazione diciamo”. Sofia Goggia ai microfoni di Rai Sport commenta così il suo 23° trionfo in Coppa del Mondo, nel Super-G di St.Moritz. “Alcuni passaggi ero un po’ inclinata, ma l’obiettivo era fare bene in una gara di velocità – aggiunge -. Dopo le cancellazioni di Cervinia e il giro negli Stati Uniti era ora di scendere. La concorrenza è agguerrita, ci sarà da fare un’ottima analisi con i tecnici e dare il massimo anche domani e dopodomani”. Con Federica Brignone adesso 23 vittorie pari in Coppa del mondo. “Lo sapevo, adesso i giornalisti iniziano con questa ‘moina’…Io e Federica siamo completamente diverse, ben venga questa concorrenza, questo tiene vivo il movimento dello sci e noi ne abbiamo bisogno”, conclude Goggia.