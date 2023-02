Sci alpino, Florian Schieder trionfa in Coppa Europa: suo il Super-G di Garmisch

Dopo gli impegni Mondiali, in cui ha raggiunto un ottimo posto nei primi 10 nella discesa, Florian Schieder è tornato a gareggiare in Coppa Europa e lo ha fatto con una vittoria nel Super-G di Garmisch. Il 27enne carabiniere si è imposto con il tempo di 1’01″23, precedendo i due svizzeri Arnaud Boisset e Christophe Torrent, quest’ultimo terzo ex-aequo con l’austriaco Hacker. Ottava posizione per Christof Innerhofer, tornato a gareggiare in Coppa Europa dopo ben 15 anni. Guglielmo Bosca ha chiuso in 13esima piazza. A punti in casa Italia anche Nicolò Molteni, 22°, Matteo Franzoso 24°, Benjamin Alliod 25° e Raffaele Buzzi 27°.