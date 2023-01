Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2022/2023: la classifica generale aggiornata dopo slalom Kitzbuehel

La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022/2023 aggiornata dopo lo slalom di Kitzbuehel. Henrik Kristofferden guadagna una posizione e sale al terzo posto. Sale anche il vincitore di oggi Daniel Yule, che aggancia la top-10. Di seguito la classifica generale aggiornata.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Marco Odermatt (SUI) 1186

2. Aleksander Kilde (NOR) 961

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 710

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 677

5. Lucas Braathen (NOR) 585

6. Loic Meillard (SUI) 547

7. Alexis Pinturault (FRA) 437

8. Manuel Feller (AUT) 406

9. Marco Schwarz (SUI) 377

10. Daniel Yule (SUI) 334

17. Mattia Casse (ITA) 272

24. Dominik Paris (ITA) 187

30. Florian Schieder (ITA) 158

37. Tommaso Sala (ITA) 143

55. Filippo Della Vite (ITA) 80

58. Alex Vinatzer (ITA) 76

60. Stefano Gross (ITA) 75

63. Cristof Innerhofer (ITA) 73

71. Matteo Marsaglia (ITA) 59

78. Guglielmo Bosca (ITA) 44

90. Simon Maurberger (ITA) 34

102. Tobias Kastlunger (ITA) 26

105. Giuliano Razzoli (ITA) 24

106. Luca De Aliprandini (ITA) 23

113. Giovanni Borsotti (ITA) 18

123. Giovanni Franzoni (ITA) 14

125. Nicolo Molteni (ITA) 12

136. Pietro Zazzi (ITA) 6