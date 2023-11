Sci alpino, Coppa del Mondo 2023/2024: dodici azzurre convocate per la tappa di Killington

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato 12 azzurre per la trasferta americana di Killington, sede della seconda tappa di Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino. Nel weekend del 25-26 novembre sono in programma un gigante (sabato 25, prima manche alle 16 e seconda alle 19) e uno slalom (domenica 26, stessi orari). Ai nastri di partenza fra le porte larghe nel Vermont ci saranno Roberta Melesi, Laura Pirovano, Marta Bassino, Asja Zenere, Elisa Platino, Sofia Goggia, Beatrice Sola e Federica Brignone, mentre tra i pali stretti gareggeranno Beatrice Sola, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea e Anita Gulli. Occhi puntati soprattutto su Brignone, seconda nell’opening di Soelden e già protagonista in passato sulla pista a stelle e strisce con una vittoria nel 2018 e un secondo posto nel 2019.