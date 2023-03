Sci alpino, Campionati Nazionali 2023: Gross vince in slalom, cancellata per pioggia la gara femminile

I Campionati Nazionali di sci alpino di La Thuile hanno visto trionfare Stefano Gross, capace di imporsi in slalom. Si tratta del terzo successo in carriera per il 36enne, che aveva già avuto la meglio nel 2014 e nel 2021. Seconda piazza per Simon Maurberger a 11 centesimi, mentre ha completato il podio Matteo Canins a 56 centesimi. Niente da fare per Alex Vinatzer, quarto a 73 centesimi, e Tommaso Sala, addirittura quinto a 94 centesimi dalla vetta nonostante avesse ottenuto il miglior tempo nella prima manche. Cancellato per pioggia invece il gigante femminile. Al momento dell’interruzione, guidava la classifica Federica Brignone.