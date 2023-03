Sci alpino, Are femminile 2023: calendario, programma, orari e tv

Siamo al rush finale della Coppa del Mondo femminile 2022/2023. Dopo l’appuntamento norvegese di Kvitfjell, il Circo Bianco si sposta ad Are per l’ultima tappa prima delle finali di Soldeu. Sulle nevi svedesi tornano le discipline tecniche, con uno slalom gigante in programma venerdì 10 e uno slalom speciale previsto per sabato 11 marzo. Occhi puntati sulle azzurre Federica Brignone e Marta Bassino, pronte ad andare a caccia del podio in gigante. Di seguito il calendario completo.

Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta sui canali di Eurosport e su RaiSport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN.

CALENDARIO ARE 2023

Venerdì 10 marzo

Ore 10: prima manche gigante femminile

Ore 13: seconda manche gigante femminile

Sabato 11 marzo

Ore 10.30: prima manche slalom femminile

Ore 13.30: seconda manche slalom femminile