Sci alpino, alte temperature e poca neve: cancellate le due discese di Chamonix

Saltano, almeno per il momento, le due discese maschili previste per il prossimo fine settimana. A causa delle alte temperature e delle cattive condizioni del manto nevoso sulla Verte des Houches, la FIS si è vista costretta a cancellare le due provi veloci originariamente in programma a Chamonix per il 2 e 3 febbraio. Si sta cercando una soluzione per fare disputare le due gare veloci in un’altra location, ma nelle stesse date. Rimane invece confermato lo slalom previsto per domenica 4 febbraio in terra francese.