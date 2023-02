Scherma, weekend di gare di CdM: il fioretto fa tappa al Cairo, la spada maschile a Heidenheim

Altra settimana, altro weekend di Coppa del Mondo Assoluti per la scherma, che si divide tra Egitto e Germania per un totale di 36 atleti in pedana. Al Cairo farà tappa il fioretto maschile e femminile, mentre la spada maschile volerà ad Heidenheim. Sarà il ct Stefano Cerioni a guidare la brigata da fiorettisti e fiorettiste in Egitto, dove le fasi preliminari si disputeranno giovedì 23 per gli uomini e venerdì 24 per le donne, con le fasi finali in programma sabato 25.

Nel maschile, gareggeranno Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli. Nel femminile, invece, spazio ad Alice Volpi, Francesca Palumbo, Erica Cipressa, Martina Batini, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Olga Rachele Calissi, Anna Cristino, Beatrice Monaco, Serena Rossini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Infine, la giornata conclusiva sarà dedicata come di consueto alle prove a squadre. L’Italia schiererà Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini tra gli uomini, mentre Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi tra le donne.

In quel di Heidenheim, invece, le fasi preliminari sono concentrate nella giornata di giovedì 23 e la gara individuale il giorno seguente, venerdì 24. Questi gli azzurri in pedana guidati dal ct Dario Chiadò: Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Di Marco, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti e Andrea Vallosio. Assente Federico Vismara, ancora non al 100% dopo un infortunio. Nella prova a squadre in programma sabato 25, invece, fiducia a Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Valerio Cuomo.