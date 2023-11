Scherma, qualificazioni assoluti: l’ultimo successo è di Vismara

Si sono chiusi oggi i tre giorni di gare a Caorle, valide per la qualificazione ai Campionati Italiani di Cagliari 2024. L’ultimo successo è stato firmato da Federico Vismara delle Fiamme Azzurre, che ha vinto 15-14 su Gianpaolo Buzzacchino (Fiamme Oro). Sul terzo gradino del podio sono saliti Valerio Cuomo e Jacopo Rizzi, quest’ultimo classe 2005 e il più giovane in zona medaglia. Gli Assoluti torneranno in pedana per la seconda fase di qualificazione a Lucca, con le prove programmate per metà marzo. L’evento sarà fondamentale per i Campionati Italiani di Cagliari, che andranno in scena tra il 5 e il 10 giugno.