Scherma, Mondiali Paralimpici 2023: al via 24 schermidori azzurri a Terni

Tutto pronto per i Campionati del Mondo Paralimpici 2023 di scherma, in programma dal 3 all’8 ottobre sulle pedane nel rinnovato PalaTerni. A guidare la spedizione italiana sarà il Coordinatore del settore paralimpico della FIS, Dino Meglio, affiancato dai Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola. Saranno ben 24 gli schermidori azzurri che andranno a caccia di una medaglia nella rassegna iridata e potranno farlo forti del sostegno del pubblico italiano.

Nel femminile, gareggeranno Bebe Vio Grandis (fioretto categoria B), Alessia Biagini (categoria B, fioretto e spada), Sofia Brunati (categoria A, spada e sciabola), Julia Markowska (categoria B, spada e sciabola), Andreea Mogos (categoria A, fioretto e sciabola), Rossana Pasquino (categoria B, spada e sciabola) e Loredana Trigilia (categoria A, fioretto e sciabola). Nel maschile, invece, al via Matteo Betti (categoria A, fioretto e spada), Marco Cima (categoria B, fioretto), Matteo Dei Rossi (categoria A, spada e sciabola), Edoardo Giordan (categoria A, spada e sciabola), Emanuele Lambertini (categoria A, fioretto e spada), Michele Massa (categoria B, fioretto e spada), Gianmarco Paolucci (categoria B, spada e sciabola) e Leonardo Rigo (categoria C, fioretto e spada).

Oltre a loro, protagonisti anche i nove atleti italiani autorizzati: nella categoria A femminile sarà impegnata Rebecca D’Agostino (fioretto e spada), nella categoria B prenderanno parte alla prova di sciabola maschile anche Rigivan Ganeshamoorthy, Andrea Jacquier e Davide Costi, quest’ultimo al via anche nella spada con a Salvatore De Falco; infine, nella categoria C, ci saranno Marcellino Gioia, Claudio Radicello e William Russo sia alle prove di spada che di fioretto, e Michele Venturi che gareggerà solo tra gli spadisti.