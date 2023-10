Champions asiatica, Al Hilal in Iran ma il campo è pessimo. Neymar: “Non è possibile” (VIDEO)

In Italia direbbero ‘campo di patate’. Non ha usato quelle parole, ma il senso è quello, il fuoriclasse dell’Al Hilal, Neymar che domani sera dovrà giocare in Iran su un terreno di gioco in condizioni terribili. Alle 18:00 di martedì è in programma la sfida esterna, valida per la seconda giornata di Champions League AFC, dell’Al Hilal contro il Nassaji Mazandaran, una formazione iraniana che disputa le sue partite casalinghe allo ‘stade Azadi’. L’impianto ospita oltre 78.000 spettatori, ma un video diventato virale sui social mostra alcuni addetti alla manutenzione montare manualmente le zolle del terreno di gioco di terra. Il video non è sfuggito a Neymar che ha commentato: “Non è possibile”, insieme ad alcune emoticon eloquenti. La squadra di Jorge Jesus cerca in questa partita la prima vittoria nella Champions League asiatica, dopo aver pareggiato contro gli uzbeki del Navbahor. Nassaji Mazandaran guida il girone, grazie alla vittoria nel turno d’esordio contro gli indiani di Mumbai City per 2-0.

This is not possible 🤦🏽‍♂️😂 — Neymar Jr (@neymarjr) October 1, 2023