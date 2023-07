Scherma, Mondiali Milano 2023: Cimini out ai preliminari nella spada maschile

Non riesce Gabriele Cimini a conquistare il tabellone principale della spada maschile ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Milano. Lo spadista toscano, dopo le tre vittorie e le tre sconfitte nella fase a gironi, è stato costretto a giocarsi le sua chances nella fase ae liminazione diretta. Dopo un bye nel turno dei 256 l’azzurro è stato eliminato all’ultima stoccata e al minuto supplementare dallo spagnolo Julien Pereira, con il punteggio di 12-11. Rimangono quindi in tre gli spadisti azzurri del commissario tecnico Dario Chiadò nel tabellone principale, in gara da mercoledì 26 luglio: Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Federico Vismara, tutti qualificati per diritto di ranking.