Scherma, Milano ricorda Mangiarotti: a 10 anni dalla scomparsa targa davanti casa sua

Milano ricorda Edoardo Mangiarotti, il campione di scherma che con 13 medaglie olimpiche e 26 mondiali conquistate tra il 1936 e il 1960, resta l’atleta italiano più titolato di sempre. A 10 anni dalla morte del pluri medagliato azzurro, la città di Milano ha voluto dedicargli una targa in suo onore.

Al grande schermidore milanese è stata dedicata una targa davanti alla casa dove ha vissuto fino alla morte, il 25 maggio 2012, al civico 24 di via Solferino. La cerimonia di scoprimento si è svolta questo pomeriggio, a pochi giorni dall’inizio del Campionato mondiale assoluto di scherma (Fie Fencing World Championship – Milan 2023), che Milano ospiterà all’Allianz MiCo dal 22 al 30 luglio, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, del sindaco di Milano Giuseppe Sala, della figlia Carola Mangiarotti, del presidente della Federazione Italiana di Scherma Paolo Azzi e della sottosegretaria allo Sport di Regione Lombardia, Lara Magoni.

Questo il ricordo del sindaco Sala: “Ricordiamo oggi un grande atleta italiano. Nessuno come Edoardo Mangiarotti ha conquistato titoli olimpici e mondiali, nessuno come lui, imbattibile, ha onorato con le sue vittorie l’Italia e Milano, facendo di sé un autentico mito per tutti”