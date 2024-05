Scherma, Grand Prix fioretto: Favaretto trionfa a Shanghai

Martina Favaretto è protagonista assoluta nel Grand Prix di Shanghai. La fiorettista azzurra conquista il terzo successo in Coppa del Mondo Assoluta, salendo per l’ottava volta sul podio tra Coppa e GP. Si tratta di un risultato straordinario per la classe 2001, che deve ancora compiere 23 anni. Favaretto ha siglato il primo successo nei turni preliminari contro la francese Roger per 15-7 e ha poi vinto sull’americana Devore 15-11. Negli ottavi ha sfidato la nipponica Ueno, battuta per 15-12. La padrona di casa Chen è stata l’avversaria dei quarti di finale, in uno scontro vinto dalla veneta per 15-7. In semifinale ha poi trovato la francese Ranvier, vincendo 15-9. Infine la finale è stata contro la polacca Walczyk-Klimaszyk, con Favaretto che si è imposta per 15-9.

In gara nel femminile anche Martina Batini, che si è fermata ai quarti di finale. L’atleta toscana ha vinto contro Cheung, da Singapore, per 15-11 e Maryanova, 15-12. Nella fase degli ottavi Batini ha battuto la statunitense Scruggs per 15-12. Il suo cammino si è interrotto contro la finalista Walczyk-Klimaszyk, che l’ha sconfitta per 15-8. Nella prova maschile sia Guillaume Bianchi che Alessio Foconi si sono fermati ai quarti. I primi successi sono arrivati rispettivamente su Mylnikov per 15-5 e su Martine per 15-13. nel secondo incontro Bianchi ha vinto contro Matsuyama per 14-10, mentre Foconi ha battuto per 15-12 su Wu. Due derby poi negli ottavi di finale, con Bianchi che ha battuto Filippi 15-10 e Foconi che invece ha avuto la meglio su Marini 15-8. Infine, Biachi è stato battuto da Iimura 15-8, mentre Foconi è stato fermato da Cheung per 15-2.