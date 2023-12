Scherma femminile, Coppa del mondo fioretto: 11 azzurre qualificate

In occasione della Coppa del Mondo di Novi Sad, sono 11 le fiorettiste italiane che si sono qualificate per il tabellone principale. Già qualificate per diritto di ranking sono la campionessa mondiale Alice Volpi, insieme a Martina Batini, Martina Favaretto. Al trio si è unita in breve anche Francesca Palumbo, seguita da Arianna Errigo. Infine, hanno staccato un pass anche Serena Rossini, Martina Sinigalia, Camilla Mancini e Elena Tangherlini. Domani la competizione riprenderà alle 9 con il tabellone principale da 64, mentre domenica andranno in pedana le squadre.