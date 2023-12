Parigi 2024, la World Athletics non cambia idea: no agli atleti neutrali

Nonostante il via libera del Cio agli atleti russi e bielorussi per i Giochi di Parigi 2024, la World Athletics ha reso noto che nessun atleta “neutrale” sarà ammesso alle discipline che le fanno capo. “La nostra posizione non è cambiata e ritengo corretto che le federazioni internazionali giudichino ciò che sentono nell’ interesse del proprio sport. Il nostro consiglio ha fatto proprio questo, decidendo che non ci debbano essere atleti neutrali” ha dichiarato Sebastian Coe, presidente della Federazione internazionale dell’atletica leggera.