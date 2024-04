Scherma, Errigo commenta il ritiro di Garozzo: “Giorni molto complicati, la Nazionale gli è stata vicino”

Daniele Garozzo, due volte medaglia olimpica del fioretto e ancora oggi una delle punte di diamante della scherma azzurra, ha annunciato il ritiro a causa di un problema al cuore. Un duro colpo per tutto lo sport italiano e per i suoi colleghi. Una di queste è Arianna Errigo, fiorettista come lui e prossima portabandiera ai Giochi di Parigi: “Sono amica di Daniele, io e mio marito abbiamo vissuto questi giorni a contatto con lui. E’ un ‘superzio’ dei miei figli. Sono stati giorni molto complicati. Non scegliere il giorno del tuo fine carriera soprattutto per un problema di salute, credo che nessun atleta se lo voglia mai augurare. Per lui sicuramente è stata una bella botta, non è stato semplice”, ha dichiarato la schermitrice azzurra a La Presse.

“Tutta la nazionale gli è stata super vicino, perchè Daniele se lo merita, è sempre stato non solo un grande atleta, come i risultati hanno dimostrato, ma una persona speciale per tutti noi. Io poi ho la fortuna vivendo a Frascati con lui, di vederlo quotidianamente anche al di fuori della pedana”, ha aggiunto. “Lui ha avuto la fortuna e soprattutto la bravura di costruirsi un futuro. Ha un lavoro, è una persona preparata, ha vinto tantissimo. Quindi per quanto questa notizia sia terribile lui sicuramente la prenderà come una sfida per fare ancora meglio il suo lavoro che si è costruito in questi dividendosi tra studio e sport”, ha concluso l’olimpionica azzurra.