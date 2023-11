Scherma, Coppa del Mondo spada femminile Legnano 2023: quattordici azzurre al tabellone principale

In occasione della gara individuale del 43esimo Torneo Carroccio di Legnano, saranno presenti ben 14 azzurre tra le prime 64, guidate dal CT Dario Chiadò. Alberta Santuccio, Mara Navarria e Rossella Fiamingo sono state ammesse per diritto di ranking, mentre Federica Isola, Alessandra Bozza e Nicol Foietta hanno conquistato l’accesso dopo appena la fase a gironi. Il tabellone preliminare a consentito a Gaia Traditi, Marta Ferrari, Beatrice Cagnin, Roberta Marzani, Alice Clerici, Carola Maccagno, Emilia Rossatti e Sara Kowalczyk di unirsi alla spedizione di domani. Alle ore 10 inizieranno gli scontri diretti tra le prime 64, con ben tre derby in programma: Carola Maccagno sfiderà Rossella Fiamingo, Beatrice Cagnin incontrerà Alberta Santuccio ed Emilia Rossatti dovrà vedersela con Mara Navarria. A partire alle 10 di domani, l’intero torneo sarà trasmesso su Youtube dalla Federazione Italiana Scherma. Le fasi finali si potranno vedere sul canale Youtube di Sky Sport dalle 17.