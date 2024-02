Scherma, Coppa del Mondo sciabola Lima 2024: sette azzurre al tabellone principale

A Lima, in Perù, sta andando in scena la Coppa del Mondo di sciabola femminile. Sono sette le atlete azzurre che si sono qualificate al tabellone principale, con Martina Criscio, Chiara Mormile e Rossella Gregorio già ammesse per diritto di ranking. Rebecca Gargano e Claudia Rotili si sono unite a loro superando la fase a gironi andata in scena oggi, seguite da Eloisa Passaro e Michela Battiston. Domani, a partire dalla 16.30 italiane, inizierà il tabellone principale per la gara individuale. Prevista invece per domenica la competizione a squadre.