Scherma, Coppa del Mondo sciabola: 10 italiani in tabellone a Madrid, 10 azzurre a Batumi

Nella Coppa del Mondo di Batumi, Georgia, sono 10 le sciabolatrici tricolore che hanno conquistato la qualificazione nel tabellone dei 64. Martina Criscio, Rossella Gregorio e Michela Battiston risultavano già ammesse, grazie alla posizione nel ranking. A loro si sono aggiunte Mariella Viale, con un percorso netto, e Eloisa Passaro, che ha vinto cinque dei sei scontri. Completano la lista Benedetta Fusetti, che ha sconfitto la connazionale Manuela Spica, Giulia Arpino, Chiara Mormile, Michela Landi e Rebecca Gargano. Domani mattina inizieranno gli scontri del tabellone principale, mentre domenica si terrà la prima gara a squadre di sciabola femminile valida anche per qualifica ai Giochi di Parigi 2024.

A Madrid, nel frattempo, altri 10 atleti italiani si sono qualificati per la Coppa del Mondo maschile. Gli sciabolatori che hanno goduto di accesso diretto sono Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo, presto raggiunti Pietro Torre, Matteo Neri, Dario Cavaliere e Giovanni Repetti. La schiera azzurra è stata completata dalla qualificazione di Mattia Rea, Riccardo Nuccio ed Enrico Berrè. Edoardo Cantini ha mancato di poco l’obiettivo, perdendo 14-15 contro il tedesco Kempf. Alle 10 di domani scenderanno in pedana per decidere le sorti della Coppa, mentre domenica anche la categoria maschile parteciperà alla prima prova a squadre valida per Parigi 2024.